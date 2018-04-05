В Сингапуре самолет был вынужден вернуться в аэропорт из-за угрозы взрыва

СЕГОДНЯ 13:22 2018-04-05T13:22:38+03:00

О том, сколько всего пассажиров и членов экипажа находилось на борту лайнера. не сообщается Фото: REUTERS

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Пассажирский самолет бюджетной авиакомпании Scoot был вынужден вернуться в сингапурский аэропорт "Чанги" из-за сообщений о заложенном на его борту взрывном устройстве. Такое заявление сделали в правоохранительных органах республики.

Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 5 апреля. Рейс TR634 должен был доставить пассажиров в таиландский город Хатъяй, однако, спустя несколько часов после вылета стало известно о возможной угрозе взрыва.

Лайнер А320 был вынужден развернуться и отправиться в место отправления. На протяжении всего пути до Чанги его сопровождали истребители Военно-воздушных сил Сингапура. Известно, что посадка прошла благополучно.

В настоящий момент специалисты проверяют самолет на наличие бомбы. Между тем, число пассажиров и членов экипажа лайнера не сообщается, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в четверг в Южной Корее разбился истребитель ВВС страны. Обломки самолета уже обнаружили, однако, о судьбе пилотов пока ничего неизвестно.