Истребитель ВВС Южной Кореи врезался в гору

СЕГОДНЯ 12:46 2018-04-05T12:46:21+03:00

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Истребитель южнокорейских ВВС F-15K врезался в гору в четверг, 5 апреля. Уточняется, что инцидент произошел на юго-востоке страны в районе города Чхильгок провинции Кёнсан-Пукто, что в 300 км к юго-востоку от Сеула.

По предварительным данным, крушение произошло, когда истребитель возвращался на базу спустя час после выполнения своей миссии. В 14: 47 по местному времени экстренные службы получили первое сообщение об авиакатастрофе.

На место происшествия прибыли около десятка пожарных расчетов и 50 спасателей. К настоящему момент им удалось обнаружить обломки разбившегося самолета. Между тем, ВВС пытаются узнать о судьбе двух пилотов 27 и 29 лет, которые находились в момент аварии на борту. Поиски осложняются густым туманом, передает агентство Yonhap.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что за день до этого в американском штате Невада крушение потерпел самолет F-16 военно-воздушных сил США.