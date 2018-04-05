2018-04-05T12:46:21+03:00
Происшествия

Истребитель ВВС Южной Кореи врезался в гору

Пилоты, находившиеся на борту самолета, пока не найдены
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Спасателям удалось обнаружить обломки разбившегося самолетаСпасателям удалось обнаружить обломки разбившегося самолетаФото: REUTERS
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Истребитель южнокорейских ВВС F-15K врезался в гору в четверг, 5 апреля. Уточняется, что инцидент произошел на юго-востоке страны в районе города Чхильгок провинции Кёнсан-Пукто, что в 300 км к юго-востоку от Сеула.

По предварительным данным, крушение произошло, когда истребитель возвращался на базу спустя час после выполнения своей миссии. В 14: 47 по местному времени экстренные службы получили первое сообщение об авиакатастрофе.

На место происшествия прибыли около десятка пожарных расчетов и 50 спасателей. К настоящему момент им удалось обнаружить обломки разбившегося самолета. Между тем, ВВС пытаются узнать о судьбе двух пилотов 27 и 29 лет, которые находились в момент аварии на борту. Поиски осложняются густым туманом, передает агентство Yonhap.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что за день до этого в американском штате Невада крушение потерпел самолет F-16 военно-воздушных сил США.

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