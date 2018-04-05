Песков назвал блокировку российских СМИ в соцсетях проявлением цензуры

СЕГОДНЯ 13:41 2018-04-05T13:41:20+03:00

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что в Кремле сожалеют о случившемся

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Блокировку страниц российских средств массовой информации в соцсетях, в частности в Facebook и Instagram, нужно расценивать как проявление цензуры и враждебности. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

"Да, является [проявлением цензуры и враждебности]. Безусловно, следим [за развитием ситуации] и сожалеем", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Между тем, напомним, что 3 апреля Facebook и Instagram без объяснения причин заблокировали аккаунты российского Федерального агентства новостей (ФАН).

Ранее подобное притеснение уже происходило в октябре прошлого года, когда сервис "Google Новости" прекратил трансляцию материалов данного СМИ. Тогда Роскомнадзор потребовал от компании разъяснить ситуацию, и в итоге 4 ноября была произведена разблокировка.

Враждебному отношению со стороны зарубежных компаний и властей подвергся также телеканал RT. Так, сайт kp.ru писал о том, что в 2017 году США вынудили Russia Today зарегистрироваться в качестве иностранного агентства и лишили его аккредитации.