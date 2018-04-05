2018-04-05T13:52:53+03:00
Экономика

Тюмень заключит соглашение о сотрудничестве с Павлодарской областью Казахстана

Регионы развивают партнерство в сфере промышленности, сельского хозяйства, торговли и образования
Ирина СУХАНОВА
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Тюменская область и Павлодарская область Казахстана заключат соглашение о сотрудничестве. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев в ходе визита в регион делегации из республики. Соглашение будет подписано во время форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в 2018 году в Петропавловске.

Тюменская область граничит с Казахстаном, и республика является для региона важным стратегическим партнером.

- Мы расширяем сотрудничество в сельском хозяйстве и промышленности, - сообщил Владимир Якушев. - Укрепляются связи в сфере образования, здравоохранения и науки. Тюменская область участвует в реализации программы приграничного и межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Республика входит в число наших основных внешнеторговых партнеров.

В ходе встречи губернатор рассказал о развитии в регионе индустриальных парков и предложил предприятиям Павлодарской области поучаствовать в реализации проектов в агроиндустриальном парке в Ишиме.

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