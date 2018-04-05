Новый глава Кузбасса Сергей Цивилев продолжает встречаться с родными пострадавших в «Зимней вишне»
Проверки безопасности торговых центров в регионе проводится ежедневно
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Новое руководство Кузбасса продолжает изучение противопожарной безопасности в публичных местах. Кроме того, врио главы региона Сергей Цивилев регулярно встречается с родственниками погибших и пострадавших во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.
«Ежедневно поводятся проверки безопасности торговых центров, встречи с руководителями федеральных и областных структур. Кроме того, много времени уделяется встрече с родственниками погибших и пострадавших на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», — сообщили РИА Новости в администрации Кемеровской области.
Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта, где погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.