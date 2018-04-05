2018-04-05T14:17:27+03:00
Политика

Путин назвал справедливую конкуренцию основой развития экономики

Однако, как заметил глава государства, антимонопольное законодательство в нашей стране часто игнорируется
Дарья ИВАШКИНА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг, 5 апреля, на первом в 2018 году заседании Госсовета, заявил, что справедливая и честная конкуренция - основа развития экономики страны. Между тем, как заметил глава государства, в России не придается должного значения конкуренции. Так, антимонопольное законодательство часто просто игнорируется, особенно со стороны местных властей.

«Значения в стране должного этому не придается. Мы считаем, что это ерунда какая-то, что надо порадеть родному человечку: своим фирмешками-ГУПам-МУПам. А ущерб экономике страны колоссальный!» - приводит слова российского лидера спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этот четверг, 5 апреля, Путин проводит в Кремле первое после выборов президента РФ заседание Государственного совета. Встреча посвящена приоритетным направлениям работы регионов по содействию развитию конкуренции.

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