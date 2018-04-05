Собянин предложил создать единый электронный магазин для всей России

СЕГОДНЯ 18:19 2018-04-05T18:19:28+03:00

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Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая в четверг, 5 апреля, на заседании Государственного совета, посвященном развитию конкуренции в России, предложил создать единый электронный магазин для всей страны.

Как заметил градоначальник, за основу можно взять московский портал поставщиков. Речь идет о созданном в столице своеобразном электронном магазине, где должны в обязательном порядке регистрироваться все учреждения для проведения даже небольших закупок.

При этом, по словам мэра, столичные власти готовы предоставить не только площадку, но и обслуживание на ней. Так что регионам, как подчеркнул чиновник, нужно будет только привести на этот сайт поставщиков. «Для регионов вообще ничего не нужно, только написать заявление и зайти на этот портал вместе со своими поставщиками… Мне кажется, что это было бы большим хорошим делом, если бы наши коллеги присоединились», - сказал градоначальник.

Стоит отметить, что президент РФ Владимир Путин рекомендовал прислушаться к идее Собянина.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этот четверг, 5 апреля, Путин провел в Кремле первое после выборов президента РФ заседание Государственного совета. Встреча была посвящена приоритетным направлениям работы регионов по содействию развитию конкуренции.