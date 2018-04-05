2018-04-05T18:37:30+03:00
Происшествия

В Стамбуле загорелась городская больница, пожар охватил все здание целиком

Из клиники слышны крики пациентов и персонала, а также звуки взрывов
Евгений ЧЕРНЕНКО
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На место ЧП направлены десятки пожарных расчетов и карет скорой помощиНа место ЧП направлены десятки пожарных расчетов и карет скорой помощиФото: REUTERS
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В восточной части турецкого Стамбула загорелась городская больница. ЧП произошло в стамбульстком районе Газиосманпаша загорелась больница. По предварительным данным, возгорание началось на крыше многоэтажного здания. Буквально в считанные минуты огонь охватил всю клинику. Как видно на кадрах, огромные языки пламени поднимаются к небу вместе со столбом черного дыма.

У клиники уже собралась внушительная толпа местных жителей. Из здании слышны людские крики и звуки взрывов. Вокруг него разбросаны горящие предметы.

Пока о пострадавших или погибших не сообщается. Происходит экстренная эвакуация пациентов клиники и медицинского персонала. В районе пожара уже находятся десятки пожарных машин.

Как сообщает Cumhuriyet, в 2011 году здание уже горело. Тогда огонь вспыхнул во время внешних отделочных работ при строительстве.

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