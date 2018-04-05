В Стамбуле загорелась городская больница, пожар охватил все здание целиком
В восточной части турецкого Стамбула загорелась городская больница. ЧП произошло в стамбульстком районе Газиосманпаша загорелась больница. По предварительным данным, возгорание началось на крыше многоэтажного здания. Буквально в считанные минуты огонь охватил всю клинику. Как видно на кадрах, огромные языки пламени поднимаются к небу вместе со столбом черного дыма.
У клиники уже собралась внушительная толпа местных жителей. Из здании слышны людские крики и звуки взрывов. Вокруг него разбросаны горящие предметы.
Пока о пострадавших или погибших не сообщается. Происходит экстренная эвакуация пациентов клиники и медицинского персонала. В районе пожара уже находятся десятки пожарных машин.
Как сообщает Cumhuriyet, в 2011 году здание уже горело. Тогда огонь вспыхнул во время внешних отделочных работ при строительстве.