В Стамбуле загорелась городская больница, пожар охватил все здание целиком

СЕГОДНЯ 18:37 2018-04-05T18:37:30+03:00

Из клиники слышны крики пациентов и персонала, а также звуки взрывов

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В восточной части турецкого Стамбула загорелась городская больница. ЧП произошло в стамбульстком районе Газиосманпаша загорелась больница. По предварительным данным, возгорание началось на крыше многоэтажного здания. Буквально в считанные минуты огонь охватил всю клинику. Как видно на кадрах, огромные языки пламени поднимаются к небу вместе со столбом черного дыма.

У клиники уже собралась внушительная толпа местных жителей. Из здании слышны людские крики и звуки взрывов. Вокруг него разбросаны горящие предметы.

Пока о пострадавших или погибших не сообщается. Происходит экстренная эвакуация пациентов клиники и медицинского персонала. В районе пожара уже находятся десятки пожарных машин.

Как сообщает Cumhuriyet, в 2011 году здание уже горело. Тогда огонь вспыхнул во время внешних отделочных работ при строительстве.