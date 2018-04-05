В Раде призвали разорвать дипломатические отношения Украины с Россией

СЕГОДНЯ 19:21 2018-04-05T19:21:43+03:00

В Верховной раде Украины очередное обострение с призывами разорвать дипотношения с Москвой Фото: REUTERS

Очередную истерику в украинском парламенте спровоцировало заявление СБУ, что за осенним подрывом депутата Мосийчука возле телеканала "Эспрессо" якобы стоит ФСБ России

Изменить размер текста: A A

Депутат Верховной рады Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко потребовал от президента Петра Порошенко и кабинета министров разорвать все дипломатические отношения с Россией.

Призыв "радикала" связан с опубликованной Службой безопасности страны 5 апреля информацией о том, что якобы за взрывом в Киеве осенью 2017 года, когда несколько человек погибло, а однопартиец Ляшко Игорь Мосийчук был тяжело ранен, стоят российские спецслужбы.

«Мы требуем от президента и МИД разорвать дипломатические отношения с Россией и выслать с Украины российских дипломатов», - написал Ляшко на своей странице в Facebook.

Взрыв на выходе из здания телеканала «Эспрессо» в Киеве произошёл 25 октября 2017 года. В результате инцидента погибли два человека - проходивший мимо экс-сотрудник МВД страны и вневедомственный охранник Мосийчука. Кроме того, в результате взрыва пострадали сам депутат и ещё три человека.

5 апреля СБУ распространила информацию, что, по итогам проведенного расследования, удалось установить: произошедшее было терактом, тщательно спланированным на Лубянке.