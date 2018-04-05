Выдавать школьные медали планируется с учетом баллов ЕГЭ

СЕГОДНЯ 22:19 2018-04-05T22:19:34+03:00

Чтобы получить награду, нужно будет набрать не менее 70 баллов по математике и русскому языку

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Минобрнауки России решило вернуть смысл школьным золотым медалям. Для этого ведомство разработало проект изменений порядка выдачи этой награды.

Так, уже со следующего учебного года медали «За особые успехи в учении» планируется выдавать с учетом набранных баллов единого госэкзамена. Чтобы получить награду нужно будет не только получить итоговые отметки «отлично» по всем учебным дисциплинам, но и «набрать по результатам сдачи ЕГЭ по обязательным учебным предметам не менее 70 баллов по двум предметам».

Между тем в министерстве образования подчеркнули, что эти изменения не коснутся выпускников 2018 года.

Как заметила глава Минобрнауки Ольга Васильева, за последние десятилетия произошла «страшная девальвация самого понятия "золотая медаль"». «Сейчас главная цель - это необходимость отменить, исключить эту девальвацию, возвращение этого замечательного явления в нашу жизнь», - сказала Васильева в эфире телеканала «Россия».

Отметим, объективность школьных медалей уже давно вызывает вопросы. К примеру, не так давно разгорелся скандал с «фальшивой» медалью, которую вручили выпускнице из школы № 1 аула Тахтамукай в Адыгеи Заире Паранук.