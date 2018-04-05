Выдавать школьные медали планируется с учетом баллов ЕГЭ
Минобрнауки России решило вернуть смысл школьным золотым медалям. Для этого ведомство разработало проект изменений порядка выдачи этой награды.
Так, уже со следующего учебного года медали «За особые успехи в учении» планируется выдавать с учетом набранных баллов единого госэкзамена. Чтобы получить награду нужно будет не только получить итоговые отметки «отлично» по всем учебным дисциплинам, но и «набрать по результатам сдачи ЕГЭ по обязательным учебным предметам не менее 70 баллов по двум предметам».
Между тем в министерстве образования подчеркнули, что эти изменения не коснутся выпускников 2018 года.
Как заметила глава Минобрнауки Ольга Васильева, за последние десятилетия произошла «страшная девальвация самого понятия "золотая медаль"». «Сейчас главная цель - это необходимость отменить, исключить эту девальвацию, возвращение этого замечательного явления в нашу жизнь», - сказала Васильева в эфире телеканала «Россия».
Отметим, объективность школьных медалей уже давно вызывает вопросы. К примеру, не так давно разгорелся скандал с «фальшивой» медалью, которую вручили выпускнице из школы № 1 аула Тахтамукай в Адыгеи Заире Паранук.