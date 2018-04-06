2018-04-06T06:03:38+03:00
В мире

Американцев напугали «еноты-зомби»

В полицию штата Огайо поступают жалобы на «странное поведение» животных [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Жители американского штата Огайо обратились в полицию с заявлениями о нашествии «енотов-зомби»Жители американского штата Огайо обратились в полицию с заявлениями о нашествии «енотов-зомби»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В полицию американского штата Огайо стали поступать необычные заявления: местные жители сообщают о нашествии «енотов-зомби». Люди жалуются, что еноты забираются во дворы их домов и «ведут себя как зомби»: скалят зубы, встают на задние лапы и внезапно падают. При этом совершенно ничего не боятся, не реагируют даже на громкие звуки.

Как сообщает портал WKBN 27, за последние три недели полицейские города Янгстон получили 14 жалоб на странное поведение енотов. Отмечается, что животные, которые ведут ночной образ жизни, без страха подходят к человеку днем, что кажется заявителям очень необычным.

Многие очевидцы описывают поведение «енотов-зомби» примерно одинаково: встав на задние лапы и оскалив зубы, потом валятся на спину и «впадают в коматозное состояние», а когда «приходят в себя», повторяют то же самое. Спугнуть их шумом не выходит.

Власти штата говорят, что эти симптомы напоминают бешенство или собачью чумку. Инциденты расследуют.

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Точку в этом древнем споре поставило исследование международной команды ученых под руководством Сюзаны Эркулано-Хузель, профессора нейробиологии из Университета Вандербильта (подробности).

Жители США жалуются на нашествие енотов- зомби .Жители города Янгстаун в штате Огайо на северо-востоке США обратились в полицию из-за странного поведения енотов

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