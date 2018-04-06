Минобороны задействовало 30 тысяч военных для борьбы с паводками

СЕГОДНЯ 10:38 2018-04-06T10:38:40+03:00

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Для ликвидации последствий паводков и пожаров Министерство обороны России задействовало группировку из 30 тысяч военнослужащих. Спецтехника, воздушные суда и беспилотники уже направлены в районы, где помощь экстренно необходима.

Сейчас военные инженеры работают в Волгоградской области. Здесь в зон подтопления оказалось порядка трех десятков населенных пунктов, где живут около двух с половиной тысяч человек.

В Воронежской области под воду уходит целый район. Затоплены больше 400 домов и приусадебных участков, дороги размыты, а уровень реки поднялся на шесть с половиной метров. Местных жителей начали эвакуировать, их вывозят на лодках в пункт временного размещения, передает сайт телеканала «Звезда».

Помимо этого ухудшение погодной ситуации прогнозируется в регионах Центральной России - в Курской, Белгородской, Тульской областях и в Подмосковье.