2018-04-06T11:57:46+03:00
Политика

Правительство утвердило критерии мотивации для чиновников

Работу руководителей и служащих организаций, предоставляющих госуслуги, планируется оценивать по отзывам и оценкам граждан
Екатерина БОЛГОВА
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Утверждена система мотивации для чиновниковУтверждена система мотивации для чиновниковФото: "КП" Архив
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Правительство утвердило меры мотивации руководителей и служащих организаций, предоставляющих государственные услуги. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Вводится система мотивации в отношении руководителей и гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководителей и сотрудников территориальных органов государственных внебюджетных фондов или их региональных отделений, а также руководителей и сотрудников многофункциональных центров (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг", - отмечается в пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте правительства.

Основными пунктами системы мотивации станут результаты оценки качества предоставления услуг россиянами и результаты работы с отзывами, которые граждане публикуют на сайте "Ваш контроль".

Речь идет об оценке государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в МФЦ.

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