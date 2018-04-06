Правительство утвердило критерии мотивации для чиновников
Правительство утвердило меры мотивации руководителей и служащих организаций, предоставляющих государственные услуги. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"Вводится система мотивации в отношении руководителей и гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководителей и сотрудников территориальных органов государственных внебюджетных фондов или их региональных отделений, а также руководителей и сотрудников многофункциональных центров (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг", - отмечается в пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте правительства.
Основными пунктами системы мотивации станут результаты оценки качества предоставления услуг россиянами и результаты работы с отзывами, которые граждане публикуют на сайте "Ваш контроль".
Речь идет об оценке государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в МФЦ.