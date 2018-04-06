2018-04-06T13:13:01+03:00
Политика

Росавиация с тревогой ждет возобновления воздушного сообщения с Египтом

11 апреля самолет "Аэрофлота" совершит первый рейс по маршруту Москва — Каир, а 12 апреля уже Egypt Air вылетит в направлении российской столицы
Евгений ЧЕРНЕНКО
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11 апреля возобновится прерванное авиасообщение России с Египтом11 апреля возобновится прерванное авиасообщение России с ЕгиптомФото: Иван ВИСЛОВ
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В Росавиации с тревогой ждут начала авиационного сообщения между Россией и Египтом. Даже не смотря на то, что после теракта в Шарм-эль-Шейхе прошло уже несколько лет, и двумя странами проделана огромная работа в сфере безопасности. Об этом заявил руководитель ведомства Александр Нерадько.

"Все, что касается возобновления авиасообщения с Египтом, особенно по курортным направлениям, является предметом нашей большой тревоги", — сказал Нерадько, выступая на Первом конгрессе путешественников и авиапассажиров.

Нерадько отметил, что с начала возобновления воздушного сообщения арабской республикой в целях обеспечения дополнительной безопасности российских граждан в Каире будет находиться группа российских специалистов, которые будут помогать египетским коллегам обеспечивать безопасность в аэропорту.

11 апреля самолет "Аэрофлота" совершит первый рейс по маршруту Москва — Каир, а 12 апреля уже Egypt Air полетит из Каира в Москву. Курортное сообщение между странами запустится, как только будут выполнены ряд дополнительных условий.

«Службы безопасности курортных аэропортов должны отработать навыки взаимодействия с нашими спецами. И затем только будем рассматривать вопросы возобновления полетов по курортным направлениям", — добавил Нерадько.

Авиасообщение с Каиром было прервано после теракта на борту самолета «Когалымавиа».

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