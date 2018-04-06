Овечкин вышел на пятое место по числу голов за один клуб за всю историю НХЛ

СЕГОДНЯ 13:37 2018-04-06T13:37:20+03:00

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Форвард клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин добился очередного рекордного достижения. Отныне он - в пятерке лучших хоккеистов по числу заброшенных шайб за одну команду в НХЛ. Это произошло после матча с "Нэшвиллом". Он завершился поражением вашингтонцев со счетом 3:4, но Овечкин забросил свою 605 шайбу в НХЛ за "Кэпиталз".

Выше Овечкина - лишь четыре игрока. Это - канадцы Горди Хоу (801 шайба за "Детройт"), Стив Айзерман (692 за "Детройт"), Марио Лемье (690 за "Питтсбург") и Джо Сакик (625 за "Эвеланш"/"Нордикс").

В этом сезоне Александр Овечкин забросил 47 шайб, возглавив список лучших снайперов НХЛ. За "Вашингтон Кэпиталз" россиянин выступает с 2005 года, а в апреле этого года он провел свой 1000-й матч в лиге за команду.