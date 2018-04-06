2018-04-06T14:42:40+03:00
В мире

Facebook начал удалять из чатов сообщения Марка Цукерберга

Решение о «чистке» принято в целях корпоративной безопасности
Алексей КАРЕЛИН
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Из чатов Facebook пропадают сообщения Цукерберга, написанные до 2014 года.Из чатов Facebook пропадают сообщения Цукерберга, написанные до 2014 года.Фото: REUTERS
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Сообщения основателя Facebook Марка Цукерберга стали пропадать из личных переписок мессенджера. При этом сообщения собеседников остаются в диалогах. Об этом рассказали несколько человек, ранее общавшиеся с главой Facebook. В компании объяснили пропажу сообщений соображениями безопасности.

«После того, как электронные письма Sony Pictures были взломаны в 2014 году, мы внесли ряд изменений, чтобы защитить сообщения наших руководителей. Они включили ограничение периода хранения сообщений Марка в Messenger. Мы сделали это в полном соответствии с нашими юридическими обязательствами по сохранению сообщений», - пояснили в Facebook.

После взлома электронной почты Sony Pictures переписку с сотрудниками Facebook обнародовали в интернете. Теперь компания, как пишет Techcrunch, удаляе только сообщения, написанные Цукербергом до 2014 года, однако не из всех чатов.

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