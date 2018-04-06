2018-04-06T15:07:17+03:00
В мире

Евросоюз расширил санкции в отношении КНДР

ЕС добавил в черный список одно физическое и 21 юридическое лицо
Дарья ИВАШКИНА
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Евросоюз расширил санкции в отношении КНДРЕвросоюз расширил санкции в отношении КНДРФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Как стало известно, в Европе решили «привести свои ограничительные меры против КНДР в соответствие с последними санкциями ООН». Так, в пятницу, 6 апреля, ЕС расширил санкционный список в отношении Северной Кореи.

Выяснилось, что Европейский союз добавил в свой черный список одно физическое лицо, которому отныне запрещен въезд в Европу и активы которого теперь заморожены, и 21 организацию.

«Совет (ЕС) добавил одно физическое лицо и 21 юридическое лицо в список тех, кто попадает под ограничительные меры в отношении КНДР», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета ЕС.

Таким образом, общее число связанных с Пхеньяном физических и юридических лиц, включенных в санкционный список ЕС, выросло до 80 и 75 соответственно.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, 30 марта Совет безопасности (СБ) ООН ввел новые санкции против Северной Кореи, под которые попали 21 компания, 27 судов и одно частное лицо - тайваньский бизнесмен, торговавший северокорейским углем.

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