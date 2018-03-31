Совбез ООН ввел новые санкции против КНДР

СЕГОДНЯ 03:34 2018-03-31T03:57:20+03:00

В «черный список» внесены 21 компания и 27 судов, причем только 12 из них находятся в Северной Корее

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В пятницу, 30 марта, Совет безопасности ООН ввел новые санкции против Северной Кореи, под которые попали 21 компания, 27 судов и одно частное лицо – тайваньский бизнесмен, торговавший северокорейским углем.

Из почти полусотни упомянутых в «черном списке» объектов только 12 находятся на территории КНДР, остальные расположены в Гонконге, Сингапуре, Самоа, на Маршалловых Островах и Панаме.

Инициатором ужесточения «воспитательных мер» в отношении Пхеньяна выступил Вашингтон. Американский постпред США при ООН Никки Хейли позже заявила, что это «самый масштабный санкционный список из всех, принимавшихся ранее», и его цель – «противодействие попыткам Северной Кореи заниматься контрабандными морскими перевозками с целью получать нефть и продавать уголь». Она также поблагодарила членов СБ, Японию и Южную Корею за взаимодействие с США «в стремлении оказать нажим» на КНДР.

«Одобрение этого исторического санкционного списка служит ясным сигналом о единстве международного сообщества в его усилиях по оказанию максимального давления на северокорейский режим», - говорится в заявлении Никки Хейли, опубликованном американским постпредством при ООН.

Между тем, как ранее сообщал сайт kp.ru, президент США Дональд Трамп «с нетерпением» ожидает личной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая должна состояться уже этой весной.