2018-04-06T15:50:11+03:00
Политика

Украина собралась на Пасху патрулировать границу с Крымом на самолетах

Морские силы и авиация будут применяться ежедневно в течение всех праздников, подчеркнули в Госпогранслужбе страны
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Пункт пропуска "Чонгар" на украино-российской границеПункт пропуска "Чонгар" на украино-российской границеФото: REUTERS
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В период празднования пасхальных выходных украинские пограничники задействуют при патрулировании госграницы с Крымом авиацию. Как заявили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, это будет существенным подспорьем морским и наземным силам.

"Для мониторинга ситуации сухопутного участка границы, в территориальном море и на административной границе в временно оккупированной территорией с АР Крым будут патрулировать самолеты "Даймонд". Морские силы и авиация применяться будут ежедневно в течение всех праздников", — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в Госпогранслужбе добавили, что все приграничные города и поселки будут усиленно контролироваться дополнительными нарядами. Особенно на Пасху 8 марта.

С чем именно связанно подобное усиление в пресс-службе ведомства предпочли не уточнять.

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