Медведь пытался сбежать из Латвии в Россию и сломал забор на границе
Медведь попытался сбежать из Латвии в Россию и сломал забор, построенный на латвийско-российской границе. Об этом сообщила Государственная пограничная охрана республики в пятницу, 6 апреля.
"Пограничники во время обхода государственной границы обнаружили, что на нескольких столбах, примерно на высоте полметра, оторваны скобы, удерживающие заграждение", — говорится в сообщении Госпогранохраны Латвии.
Там отметили, что в результате осмотра места происшествия и обнрауженных следов было установлено, что виновником повреждений ограждения был медведь, «которому забор, очевидно, мешал пересечь латвийско-российскую границу».
По данным пограничников, медведь хотел сбежать с территории Латвии в Россию, передает РИА Новости.
Напомним, в августе прошлого года очевидец сообщил о медведе, который прогуливался вблизи границы Латвии и России неподалеку от ККП "Убылинка".