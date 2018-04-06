2018-04-06T16:14:10+03:00
Общество

Медведь пытался сбежать из Латвии в Россию и сломал забор на границе

По данным Госпогранохраны Латвии, на нескольких столбах примерно на высоте полметра были оторваны скобы, удерживающие заграждение
Екатерина БОЛГОВА
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Медведь словам забор, пытаясь попасть из Латвии в РоссиюМедведь словам забор, пытаясь попасть из Латвии в РоссиюФото: Алексей СТЕФАНОВ
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Медведь попытался сбежать из Латвии в Россию и сломал забор, построенный на латвийско-российской границе. Об этом сообщила Государственная пограничная охрана республики в пятницу, 6 апреля.

"Пограничники во время обхода государственной границы обнаружили, что на нескольких столбах, примерно на высоте полметра, оторваны скобы, удерживающие заграждение", — говорится в сообщении Госпогранохраны Латвии.

Там отметили, что в результате осмотра места происшествия и обнрауженных следов было установлено, что виновником повреждений ограждения был медведь, «которому забор, очевидно, мешал пересечь латвийско-российскую границу».

По данным пограничников, медведь хотел сбежать с территории Латвии в Россию, передает РИА Новости.

Напомним, в августе прошлого года очевидец сообщил о медведе, который прогуливался вблизи границы Латвии и России неподалеку от ККП "Убылинка".

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