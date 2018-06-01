В Латвии пожарные поймали на лету человека, выпавшего из окна четвертого этажа
В пятницу, 1 июня, стало известно, что латвийские пожарные спасли человека благодаря своему «умению думать вне рамок». Так, сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) прибалтийской республики поймали на лету мужчину, выпавшего из окна.
Как уточнили в ГПСС, работники ведомства, прибывшие на вызов в многоквартирный дом, на подоконнике четвертого этажа которого был замечен человек, решили не пытаться проникнуть в квартиру этого человека.
Вместо этого они зашли в помещение, расположенное этажом ниже, а также предприняли попытку подобраться к мужчине на подоконнике с крыши здания. «Но заметили, что руки его соскользнули и он падает. Пожарные, находившиеся этажом ниже, смогли поймать его на лету за ноги и вытащили через окно», - говорится в сообщении на странице ГПСС в Facebook, где также опубликовано видео, на котором запечатлен момент спасения.
Пожарные поймали человека, выпавшего из окна.
Кстати, как выяснилось, сотрудников латвийской Государственной пожарно-спасательной службы теперь хотят даже наградить «за смелые и быстрые действия, а также за проявленную инициативу при спасении жизни человека».