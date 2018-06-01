Porsche приостанавливает продажу своих автомобилей в странах Европы

1 Июнь 17:17 2018-06-01T17:17:35+03:00

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Немецкая компания Porsche временно приостанавливает продажу всех своих новых автомобилей в странах Европы. Причиной таких мер стала необходимость внесения изменений в технические характеристики транспортных средств.

С осени 2018 года на Западе вступят в силу введенные Европейским союзом экологические требования по замеру выхлопов, также известные как RDE (Real Driving Emissions) и WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Вероятнее всего, автопроизводитель просто не успел подстроить свои транспортные средства под новые стандарты.

Газета Frankfurt Allgemeine Zeitung уточняется, что дата возобновления продаж автомобилей Porsche пока не названа. В компании никак не комментируют случившееся.

Между тем, стоит напомнить, что Porsche принадлежит немецкому концерну Volkswagen, который ранее оказался в центре громкого "дизельного" скандала.

Сайт kp.ru писал о том, что обвинения были предъявлены бывшему генеральному директору промышленной группы Мартину Винтеркорну. Выяснилось, что он был в курсе занижения показаний вредных веществ, содержащихся в выхлопных газах, датчиками производимых ими автомобилей.

В январе прошлого года концерн полностью признал свою вину и согласился выплатить штрафы на сумму 4,3 миллиарда долларов.