2018-06-01T23:26:40+03:00
Звезды

В Третьяковке рассказали о «хронической болезни» картины «Иван Грозный и его сын»

В Галерее затрудняются ответить, сколько времени уйдет на реставрацию поврежденного вандалом шедевра
Юлия ДИВЕЕВА
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Картина Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года»Картина Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года»
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Картина Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года» «хронически больна». Об этом рассказали в Третьяковской галерее.

Специалисты отметили, что реставрировать придется не только видимые повреждения полотна, но и изменения поля красочного пигмента после полученного сотрясения.

«Мало заделать только видимые, нынешние утраты и разрывы красочного слоя. Важно понять, что от общего сотрясения произошло со всем остальным полем красочного пигмента. Потому что у него есть эта болезнь хроническая - отходить от малейшего колебания температур», - цитирует Интерфакс слова сотрудников галереи.

Сейчас проводятся сложн6ейшие исследования картины, а после этого эксперты примут решение о том, как будет проходить ее восстановление. В Третьяковке пояснили, что только тогда станет известно, сколько времени уйдет на реставрацию поврежденного шедевра.

Как писал сайт kp.ru, 25 мая в зале Ильи Ефимовича Репина злоумышленник разбил стекло, защищающее картину «Иван Грозный и его сын Иван». Отлетевшие осколки порвали полотно в трех местах.

Вандала задержали на месте. Им оказался 37-летний Игорь Подпорин. Мужчина заявил на допросе, что осознает всю тяжесть своего поступка, который объяснил алкогольным опьянением, а также «возмущением» от сюжета картины.

КСТАТИ

Третьяковка ответила на 12 неудобных вопросов про атаку вандала на картину "Иван Грозный и сын его Иван"

28 мая в Третьяковской галерее наконец-таки ответили на вопросы журналистов по поводу того, что произошло с полотном Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Брифинг проводили в репинском зале, на фоне огромного полотна «Александр Третий принимает волостных старшин». Причём, изображённые на полотне люди гармонично продолжались толпами живых журналистов с камерами. Так, что сотрудники галереи справедливо опасались за сохранность других работ Репина, просили отойти, но куда там (подробности)

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