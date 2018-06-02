США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН о защите палестинцев

2 Июнь 02:28 2018-06-02T02:29:07+03:00

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Совет Безопасности ОО не принял резолюцию о защите палестинцев. США проголосовали против проекта документа , предложенного Кувейтом.

Как рассказал постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя, поддержали резолюцию 10 членов СБ ООН, против проголосовал – один, и еще четыре страны воздержались.

«Проект не принимается, поскольку против него голосовал постоянный член Совета», - пояснил постпред.

Кувейтский вариант резолюции поддержали Россия и Китай. Великобритания, Нидерланды, Польша и Эфиопия воздержались. Вашингтон предложил на рассмотрение свой проект документа. Голосование по нему намечено на пятницу.

Ранее постпред США Никки Хейли пообещала воспользоваться правом вето, если проект Кувейта будет выставлен на голосование. Она высказала мнение, что документ выражает одностороннюю позицию, "аморален и лишь подорвет нынешние усилия по достижению мира между израильтянами и палестинцами".