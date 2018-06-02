Вучич пояснил отказ властей Сербии признавать Крым российским

2 Июнь 08:34 2018-06-02T08:34:45+03:00

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Сербия не может признать Крым российским, поскольку это создает прецедент для признания независимости Косова. Такое заявление сделал сербский президент Александр Вучич.

«Но поставьте себя на наше место. Кто из постоянных членов Совета Безопасности ООН поддерживает нашу территориальную целостность? Россия. Можем ли мы выстрелить себе в ногу?» — сказал он.

При этом Вучич напомнил, что в 2014 году Сербия не поддержала антироссийские санкции. Он уверен, что евроинтеграция Белграда и хорошие отношения с Москвой не противоречат друг другу.

«Нет никаких противоречий. Французский президент сказал то же самое, что Россия — дружественная страна», - подчеркнул Вучич.

Президент заверил, что с военной точки зрения, страна придерживается нейтралитет., но стремится наладить с Россией торговое сотрудничество, передает ТАСС.

«Мы находимся на европейском пути. Я об этом заявляю и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в Москве, и Владимир Путин никогда ничего не говорил против наших европейских амбиций», — заключил президент республики.