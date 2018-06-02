2018-06-02T08:34:45+03:00
Политика

Вучич пояснил отказ властей Сербии признавать Крым российским

Президент отметил, что Белграду тогда придется поддержать независимость Косова
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments252
Президент Сербии Александр ВучичПрезидент Сербии Александр ВучичФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Сербия не может признать Крым российским, поскольку это создает прецедент для признания независимости Косова. Такое заявление сделал сербский президент Александр Вучич.

«Но поставьте себя на наше место. Кто из постоянных членов Совета Безопасности ООН поддерживает нашу территориальную целостность? Россия. Можем ли мы выстрелить себе в ногу?» — сказал он.

При этом Вучич напомнил, что в 2014 году Сербия не поддержала антироссийские санкции. Он уверен, что евроинтеграция Белграда и хорошие отношения с Москвой не противоречат друг другу.

«Нет никаких противоречий. Французский президент сказал то же самое, что Россия — дружественная страна», - подчеркнул Вучич.

Президент заверил, что с военной точки зрения, страна придерживается нейтралитет., но стремится наладить с Россией торговое сотрудничество, передает ТАСС.

«Мы находимся на европейском пути. Я об этом заявляю и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в Москве, и Владимир Путин никогда ничего не говорил против наших европейских амбиций», — заключил президент республики.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В центре Москвы загорелась кровля пятиэтажного здания
Более миллиона россиян отдохнули в Анталье с начала года
Девять миллиардов полковника Захарченко перестали быть вещественными доказательствами
Комитет Рады поддержал постановление о запрете на Украине трансляции матчей Чемпионата мира по футболу-2018
Гройсман предложил Верховной раде уволить главу Минфина Украины
Мария Шарапова проиграла Мугурусе и покинула "Ролан Гаррос"
В Бельгии мужчина забаррикадировался в доме и вступил в перестрелку с полицией
Преемник Моторолы попал в реанимацию после серьезного ДТП в Донецке
В МЧС предупредили о грядущих заморозках в Московской области
«Союз МС-09» с тремя космонавтами на борту вышел на орбиту
Киев перебросил под Мариуполь ЗРК, заявили в ДНР
МИД РФ заявил, что коалиция США стерла сирийскую Ракку с лица земли
В Испании ограбили дом футболиста Пике и певицы Шакиры
Меркель назвала невозможным присоединение России к формату G7
Названы лучшие российские вузы по версии RAEX
Еврокомиссия введет новые пошлины на товары из США с начала июля
Россия запретила въезд в страну эстонским политикам-русофобам
При взрыве в Страсбурге пострадали 11 человек
Центробанк спрогнозировал стабилизацию цен на бензин и дизтопливо