Путин утвердил концепцию борьбы с финансированием терроризма
Президент РФ Владимир Путин утвердил концепцию развития национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Как уточняется в документе, опубликованном на сайте Кремля, основными целями национальной системы являются повышение уровня прозрачности российской экономики, предупреждение нецелевого расходования бюджетных средств и обеспечение повышения эффективности их использования, а также снижение уровня террористической угрозы и экстремистских проявлений в обществе.
«Контроль за ходом реализации настоящей концепции осуществляется в рамках ежегодного доклада директора Росфинмониторинга президенту Российской Федерации», - говорится в подписанном главой нашего государства документе.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в апреле прошлого года Путин отмечал чрезвычайную важность борьбы с финансированием терроризма. «Это чрезвычайно важное направление работы», - подчеркнул российский лидер на встрече с председателем Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) Хуаном Мануэлем Вега-Серрано.