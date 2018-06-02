Путин утвердил концепцию борьбы с финансированием терроризма

2 Июнь 10:14 2018-06-02T10:14:29+03:00

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Президент РФ Владимир Путин утвердил концепцию развития национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Как уточняется в документе, опубликованном на сайте Кремля, основными целями национальной системы являются повышение уровня прозрачности российской экономики, предупреждение нецелевого расходования бюджетных средств и обеспечение повышения эффективности их использования, а также снижение уровня террористической угрозы и экстремистских проявлений в обществе.

«Контроль за ходом реализации настоящей концепции осуществляется в рамках ежегодного доклада директора Росфинмониторинга президенту Российской Федерации», - говорится в подписанном главой нашего государства документе.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в апреле прошлого года Путин отмечал чрезвычайную важность борьбы с финансированием терроризма. «Это чрезвычайно важное направление работы», - подчеркнул российский лидер на встрече с председателем Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) Хуаном Мануэлем Вега-Серрано.