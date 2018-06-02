2018-06-02T11:04:25+03:00
Москва

Мосгордума назначила дату выборов мэра Москвы на 9 сентября

Жители столицы будут выбирать нового градоначальника в единый день голосования
Дарья ИВАШКИНА
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Мосгордума назначила дату выборов мэра Москвы на 9 сентябряМосгордума назначила дату выборов мэра Москвы на 9 сентябряФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 2 июня, Московская городская дума назначила дату выборов мэра столицы на 9 сентября, то есть на единый день голосования. Большинство депутатов столичного парламента поддержали соответствующее постановление.

Тем самым был дан старт избирательной кампании, которая начнется сразу после опубликования принятого документа, передает ТАСС. Кстати, представляя постановление, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что оно вступает в силу со дня его принятия.

Стоит отметить, что, согласно действующему законодательству, выборы мэра Москвы могут пройти только в единый день голосования, который в текущем году выпал на 9 сентября, Мосгордума же просто должна утвердить эту дату своим постановлением.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в единый день голосования пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы четырех депутатов в Госдуму, глав 21 субъекта федерации и депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти в 17 российских регионах.

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