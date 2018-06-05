Кисляк заявил, что США станут лучшим партнером для РФ, если преодолеют внутренние противоречия
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам, бывший российский посол в США Сергей Кисляк заявил, что Вашингтон может стать лучшим партнером для Москвы, если преодолеет свои внутренние разногласия.
«Снижение напряженности между нашими странами должно способствовать и нашим, и их интересам, но американская сторона должна преодолеть период внутренних противостояний - это и противостояние между демократами и республиканцами, между прессой и Белым домом», - сказал Кисляк в кулуарах Международного форума «Развитие парламентаризма».
Он отметил, что по мере того, как в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, закончатся эти «бесконечные взаимные обвинения».
«Это не случится завтра, однако работать над этим нужно, в связи с чем любые встречи президентов, на мой взгляд, чрезвычайно важны», - подчеркнул бывший посол.
По словам Кисляка, личная встреча президентов двух стран важна и с точки зрения регулирования совместных действий на международном поприще, передает ТАСС.