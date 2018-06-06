2018-06-06T02:13:15+03:00
Экономика

Набиуллина считает, что снижение акцизов на бензин остановит рост цен

Глава Центробанка не думает, что топливо подешевеет, но хоть перестанет дорожать
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава Центробанка Эльвира НабиуллинаГлава Центробанка Эльвира НабиуллинаФото: REUTERS
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Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина считает, что после снижения акцизов на топливо бензин вряд ли подешевеет, но хоть перестанет дорожать. Таким мнением она поделилась в интервью агентству Reuters.

«Если брать расчетный прямой эффект, то такое снижение акцизов на бензин и дизельное топливо должно было бы привести к снижению цен по этим товарам где-то на 4 – 5 процентов», - сказала глава ЦБ.

Однако, по ее словам, «скорее всего, этого не произойдет, потому что в розничной торговле нефтепродуктами сейчас достаточно низкая маржа и, вероятно, снижение акцизов приведет к восстановлению маржи у розничных продавцов нефтепродуктов».

«На наш взгляд, лучшим сценарием в этой ситуации может быть то, что остановится рост цен», - подчеркнула Эльвира Набиуллина.

Она добавила, что Центробанк «в любом случае исходит из того, что цены на бензин не будут расти такими высокими темпами, как в предыдущие месяцы».

Напомним, сайт kp.ru писал, что за первые пять месяцев этого года цены на бензин т выросли на 5,5%, особенно сильно подорожание стало ощущаться в мае, когда стоимость топлива каждую неделю прибавляла по рублю. В связи с этим российское правительство решило с 1 июня снизить акцизы на бензин и дизель на три тысячи и две тысячи рублей за тонну соответственно. Нефтяники обещали зафиксировать текущие оптовые цены на топливо.

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