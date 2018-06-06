Набиуллина считает, что снижение акцизов на бензин остановит рост цен
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина считает, что после снижения акцизов на топливо бензин вряд ли подешевеет, но хоть перестанет дорожать. Таким мнением она поделилась в интервью агентству Reuters.
«Если брать расчетный прямой эффект, то такое снижение акцизов на бензин и дизельное топливо должно было бы привести к снижению цен по этим товарам где-то на 4 – 5 процентов», - сказала глава ЦБ.
Однако, по ее словам, «скорее всего, этого не произойдет, потому что в розничной торговле нефтепродуктами сейчас достаточно низкая маржа и, вероятно, снижение акцизов приведет к восстановлению маржи у розничных продавцов нефтепродуктов».
«На наш взгляд, лучшим сценарием в этой ситуации может быть то, что остановится рост цен», - подчеркнула Эльвира Набиуллина.
Она добавила, что Центробанк «в любом случае исходит из того, что цены на бензин не будут расти такими высокими темпами, как в предыдущие месяцы».
Напомним, сайт kp.ru писал, что за первые пять месяцев этого года цены на бензин т выросли на 5,5%, особенно сильно подорожание стало ощущаться в мае, когда стоимость топлива каждую неделю прибавляла по рублю. В связи с этим российское правительство решило с 1 июня снизить акцизы на бензин и дизель на три тысячи и две тысячи рублей за тонну соответственно. Нефтяники обещали зафиксировать текущие оптовые цены на топливо.