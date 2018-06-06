Госдеп США встревожен желанием Асада съездить в КНДР и встретиться с Ким Чен Ыном

СЕГОДНЯ 06:22 2018-06-06T06:22:03+03:00

Президент Сирии Башар Асад выразил намерение совершить официальный визит в Северную Корею и встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как заявила представитель американского госдепартамента, «такая встреча не была бы полезной»

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Вашингтон встревожен новостями о том, что президент Сирии Башар Асад хочет съездить в КНДР и встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом заявила представитель госдепартамента США, отвечая на вопросы журналистов о возможности такой встречи.

«Я не думаю, что эта встреча была бы полезной, однако мы не можем подтвердить, что она точно состоится», - сказала высокопоставленная сотрудница американского внешнеполитического ведомства.

При этом она подчеркнула, что Соединенные Штаты обеспокоены вероятностью встречи лидеров Сирии и Северной Кореи, передает ТАСС.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, выступая на церемонии вручения верительных грамот новым послам КНДР в САР 30 мая, Башар Асад выразил желание посетить Северную Корею и пообщаться с Ким Чен Ыном. О планах сирийского лидера сообщила в воскресенье, 3 мая, газета Rodong Sinmun.

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Президент Сирии продолжает укреплять связи с оставшимися друзьями. Так, вслед за признанием Абхазии и Северной Осетии Башар аль-Асад заявил о желании поехать в КНДР и встретиться со своим северокорейским коллегой. Об этом сирийский лидер сообщил во время вручения верительной грамоты новому послу Северной Кореи в Дамаске. По словам Асада, правительство Сирии и впредь намерено поддерживать политический курс Пхеньяна (подробности).