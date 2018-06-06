«Радости нет предела»: Захарова поплавала с дельфином в Сочи

6 Июнь 13:51 2018-06-06T13:58:08+03:00

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В среду, 6 июня, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о своем отдыхе в Сочи. По ее словам, во время этого отпуска у нее сбылось две мечты.

В частности, как заявила дипломат, она, наконец, поплавала с дельфином. При этом представитель МИД РФ поделилась видео, на котором запечатлено ее плавание в сочинском дельфинарии.

«В этот отпуск у меня сбылось две мечты. Одна - поплавать с дельфинами. Случилось счастье в сочинском дельфинарии. Радости нет предела», - написала Захарова в своем Instagram. Что касается второй мечты, то о ней дипломат пообещала сообщить позже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/654457" frameborder="0"></iframe> Мария Захарова поплавала с дельфинами.Официальный представитель МИД проводит свой отпуск в Сочи. И по ее признанию, у нее там сбылась давняя мечта — поплавать с дельфинами

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в прошлом году Мария Захарова была в отпуске на Ставрополье. Тогда представитель МИД призналась, что провела «потрясающие две недели в городе Железноводске». При этом она также успела посетить и познакомиться с достопримечательностями Пятигорска.