2018-06-06T13:58:08+03:00
Политика

«Радости нет предела»: Захарова поплавала с дельфином в Сочи

Представитель МИД РФ рассказала о своем отпуске [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария ЗахароваОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария ЗахароваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В среду, 6 июня, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о своем отдыхе в Сочи. По ее словам, во время этого отпуска у нее сбылось две мечты.

В частности, как заявила дипломат, она, наконец, поплавала с дельфином. При этом представитель МИД РФ поделилась видео, на котором запечатлено ее плавание в сочинском дельфинарии.

«В этот отпуск у меня сбылось две мечты. Одна - поплавать с дельфинами. Случилось счастье в сочинском дельфинарии. Радости нет предела», - написала Захарова в своем Instagram. Что касается второй мечты, то о ней дипломат пообещала сообщить позже.

Мария Захарова поплавала с дельфинами.Официальный представитель МИД проводит свой отпуск в Сочи. И по ее признанию, у нее там сбылась давняя мечта — поплавать с дельфинами

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в прошлом году Мария Захарова была в отпуске на Ставрополье. Тогда представитель МИД призналась, что провела «потрясающие две недели в городе Железноводске». При этом она также успела посетить и познакомиться с достопримечательностями Пятигорска.

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