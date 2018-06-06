2018-06-06T14:40:22+03:00
В мире

Еврокомиссия введет новые пошлины на товары из США с начала июля

Отмечается, что меры ЕС полностью соответствуют правилам ВТО
Екатерина БОЛГОВА
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ЕС введет ответные пошлины на товары из США с начала июляЕС введет ответные пошлины на товары из США с начала июляФото: REUTERS
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Еврокомиссия (ЕК) одобрила введение новых пошлин на импортные товары из США с начала июля.

«Совет еврокомиссаров одобрил сегодня решение ввести дополнительные пошлины на полный перечень товаров из США, доведенный до сведения Всемирной торговой организации (ВТО), в рамках реакции ЕС на тарифы США на стальную и алюминиевую продукцию», - сообщается на сайте ЕК в среду, 6 июня.

ЕК надеется завершить эту процедуру в координации с другими странами, входящими в ЕС, до конца июня. Отмечается, что меры ЕС полностью соответствуют правилам Всемирной торговой организации (ВТО), а также позволят восстановить ущерб от пошлин ЕС на сумму 64 млрд евро.

"ЕС будет немедленно осуществлять свои права на продукцию США стоимостью до 2,8 млрд евро. Оставшаяся перебалансировка торговли на сумму 3,6 млрд евро будет проведена на более позднем этапе - через три года или после положительного вывода в урегулировании споров в рамках ВТО, если это произойдет раньше", - говорится в заявлении ЕК.

Напомним, ранее американский министр торговли Уилбур Росс заявил, что администрация США вводит с 1 июня таможенные пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из стран Евросоюза, Канады и Мексики.

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