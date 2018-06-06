2018-06-06T14:52:36+03:00
Общество

Названы лучшие российские вузы по версии RAEX

В пресс-службе рейтингового агентства отметили, что тройка лидеров продолжает удерживать свои позиции четвертый год подряд
Екатерина БОЛГОВА
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МГУ возглавил рейтинг российских вузов по версии RAEXМГУ возглавил рейтинг российских вузов по версии RAEXФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Рейтинговое агентство RAEX составило список лучших российских вузов, лидерами которого четвертый год подряд стали МГУ имени М. В. Ломоносова, МФТИ, НИЯУ "МИФИ".

Как отметил исполнительный директор направления "Рейтинги университетов" RAEX Алексей Ходырев, по сравнению с прошлым годом первая десятка вузов не изменилась, стала другим лишь порядок мест.

Четвертое место занял Санкт-Петербургский государственный университет, пятую строчку - Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), которая подвинула МГИМО. По данным агентства, наукометрические показатели вуза заметно улучшились, а его студенты успешно выступили на престижных международных олимпиадах. В 2018 года впервые включили этот критерий в рейтинг.

Также в десятке - Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, МГТУ имени Н. Э. Баумана и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, передает РИА Новости.

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