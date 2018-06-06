2018-06-06T15:34:36+03:00
Наука

«Союз МС-09» с тремя космонавтами на борту вышел на орбиту

Пилотируемый космический корабль начал автономный полет к МКС, стыковка со станцией запланирована на 8 июня
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-09» стартовала с космодрома БайконурРакета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-09» стартовала с космодрома БайконурФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В среду, 6 июня, в 14:12 мск с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем (ТПК) «Союз МС-09», на борту которого находятся три члена экипажа новой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) - российский космонавт Сергей Прокопьев, а также астронавты из США и Германии Серена Ауньон и Александер Герст.

А в 14:20 «Союз» вышел на околоземную орбиту и начал автономный полет к МКС, который пройдет по двухсуточной схеме. «Через 8 минут 48 секунд ТПК «Союз МС-09» штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя на заданной околоземной орбите и продолжил автономный полет к Международной космической станции под управлением специалистов российского Центра управления полетами», - говорится в сообщении, размещенном на сайте Роскосмоса.

Также там отмечается, что стыковка корабля с космической станцией запланирована на пятницу, 8 июня, на 16:07 мск.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, 3 июня спускаемая капсула благополучно доставила предыдущий экипаж МКС на Землю. Аппарат совершил посадку в казахстанской степи близ города Жезказган.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Западные СМИ назвали вооруженный «Кинжалом» МиГ-31 «убийственным» самолетом
СМИ: Трамп в беседе с Трюдо обвинил Канаду в поджоге Белого дома
Трамп на саммите G7 в Канаде собирается поговорить с Трюдо и Макроном
В Одессе избили американского певца Билла Уоррена
В новом испанском правительства Санчеса большинство постов заняли женщины
Трамп: NAFTA и ВТО – это «бедствие» для Америки
Источник сообщил, что Козак и нефтяники согласовали параметры налогового маневра
В ЦИК назвали доклад БДИПЧ о выборах президента России не во всем объективным
Вице-спикер Рады сообщила, что Киев передал Москве список осужденных россиян для обмена
Киевский горсовет пригрозил отключить коммуникации "Нафтогазу"
Центробанк не исключает сохранения санкций в отношении России до 2022 года
Депутат сообщила, что Минэкономразвития готовит «блок непопулярных решений»
«Даже не мечтайте»: Поклонская прокомментировала идею Ефремова отдать Украине Крымский мост
«Идти в клуб друзей Америки не имеет смысла»: Пушков прокомментировал заявление Меркель о возвращении РФ в G8
В Москве огонь с кровли Дома педагогической книги перекинулся на крышу соседнего дома
Совбез ООН принял заявление по Украине
В Болгарии арестовали россиянина по запросу РФ
После проверок пожарной безопасности в России закрыли около 400 торговых центров
В центре Лондона произошел пожар на крыше гостиницы
Сердюкова приняли в состав бюро Союза машиностроителей России
СМИ сообщили, что США косвенно признали неисправности у истребителей пятого поколения F-35
Министры Франции, Германии, Британии и ЕС предупредили США, что санкции помешают сохранить ядерную сделку с Ираном