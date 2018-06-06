«Союз МС-09» с тремя космонавтами на борту вышел на орбиту

6 Июнь 15:34 2018-06-06T15:34:36+03:00

Пилотируемый космический корабль начал автономный полет к МКС, стыковка со станцией запланирована на 8 июня

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В среду, 6 июня, в 14:12 мск с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем (ТПК) «Союз МС-09», на борту которого находятся три члена экипажа новой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) - российский космонавт Сергей Прокопьев, а также астронавты из США и Германии Серена Ауньон и Александер Герст.

А в 14:20 «Союз» вышел на околоземную орбиту и начал автономный полет к МКС, который пройдет по двухсуточной схеме. «Через 8 минут 48 секунд ТПК «Союз МС-09» штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя на заданной околоземной орбите и продолжил автономный полет к Международной космической станции под управлением специалистов российского Центра управления полетами», - говорится в сообщении, размещенном на сайте Роскосмоса.

Также там отмечается, что стыковка корабля с космической станцией запланирована на пятницу, 8 июня, на 16:07 мск.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, 3 июня спускаемая капсула благополучно доставила предыдущий экипаж МКС на Землю. Аппарат совершил посадку в казахстанской степи близ города Жезказган.