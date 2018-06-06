2018-06-06T16:53:08+03:00
Политика

Комитет Рады поддержал постановление о запрете на Украине трансляции матчей Чемпионата мира по футболу-2018

Согласно документу, транслирование футбольных баталий "ущемит права и интересы украинских граждан"
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Чемпионат мира по футболу стартует в России 14 июня 2018 годаЧемпионат мира по футболу стартует в России 14 июня 2018 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На Украине всерьез собираются запретить к показу на центральном телевидении трансляции матчей предстоящего Чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет в России. 6 июня комитет Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики рекомендовал парламенту страны ввести данный запрет.

Об этом сообщила первый замглавы комитета Рады Ольга Червакова.

«Комитет поддержал проект постановления о запрете телеканалам транслировать чемпионат мира по футболу», — написала украинский депутат на своей странице в Facebook.

Как следует из текста документа, предлагается признать трансляцию на Украине мероприятий, которые пройдут на территории РФ в рамках проведения ЧМ 2018, "нарушающей законные права и интересы граждан Украины". В то же время, чем именно показ матчей футбольных баталий с участием 32 команд различных стран мира могут ущемить права рядовых украинцев, в рекомендации не приводится.

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. Победитель определится по результатам 64 встреч. Мундиаль откроется матчем страны-хозяйки и сборной Саудовской Аравии сразу после церемонии открытия на стадионе «Лужники» в Москве.

К слову, на Украине матчи ЧМ-2018 будет транслировать телеканал «Интер».

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