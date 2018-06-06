Более миллиона россиян отдохнули в Анталье с начала года

6 Июнь 17:08 2018-06-06T17:08:55+03:00

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За первые пять месяцев 2018 года в турецкой Анталье отдохнули уже более миллиона российских туристов. Такие данные привели в Ассоциации туроператоров (АТОР).

Отмечается, что в прошлом году отдыхающих из России на популярном курорте было на 47% меньше. Таким образом путешественникам из нашей страны удалось поставить новый рекорд по пребыванию в Анталье за всю историю российского туризма в Турции.

Только в мае текущего года из России на турецкий курорт прибыло порядка 740 тысяч человек. На втором месте по посещению Антальи оказались туристы из Германии. За пять месяцев 2018 года здесь побывали около 600 тысяч немцев, передает телеканал «360».

Кроме того, любителями отдыха в Турции оказались жители Украины, Великобритании, Нидерландов, Польши, Литвы, Израиля и Бельгии. Всего с января по май на турецком побережье отдохнули 2,88 миллиона зарубежных гостей, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года.