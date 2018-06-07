Адвокат заявил, что Ким Чен Ын «на коленях умолял» Трампа о встрече

СЕГОДНЯ 07:33 2018-06-07T07:33:48+03:00

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Адвокат президента США Рудольф Джулиани, выступая на инвестиционной конференции в Израиле, рассказал, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын просил о встрече с хозяином Белого дома Дональдом Трампом. По его словам, глава КНДР «на коленях умолял» американского лидера не отменять переговоры.

«Ну, Ким Чен Ын снова встал на колени и стал молить (о встрече), это именно то положение, в которое его хотели поставить», - сказал защитник.

Также Джулиани отметил, что, судя по всему, Пхеньян действительно стремится к денуклеаризации, но руководство этой страны, «возможно, хочет слишком много времени на это». При этом адвокат выразил мнение, что и палестинскую администрацию нужно заставить «стремиться к миру» и посоветовал Израилю «изменить динамику и оказать давление на палестинцев», пишет газета The Wall Street Journal.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее КНДР и США договорились о проведении первого в истории американо-северокорейского саммита. Однако 24 мая глава Соединенных Штатов объявил, что не будет встречаться с Ким Чен Ыном, но вскоре изменил свое решение и потвердил, что переговоры состоятся 12 июня в Сингапуре.