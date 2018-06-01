2018-06-01T23:05:51+03:00
В мире

Трамп подтвердил готовность встретиться с Ким Чен Ыном 12 июня

Ранее в пятницу представитель КНДР передал американскому президенту послание от северокорейского лидера
Дарья ИВАШКИНА
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Зампредседателя ЦК Трудовой партии КНДР генерал Ким Ен Чхоль (слева) и президент США Дональд ТрампЗампредседателя ЦК Трудовой партии КНДР генерал Ким Ен Чхоль (слева) и президент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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В пятницу, 1 июня, президент США Дональд Трамп провел встречу с зампредседателя ЦК Трудовой партии КНДР генералом Ким Ен Чхолем, в ходе которой последний передал хозяину Белого дома письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына. При этом, общаясь с журналистами после переговоров с представителем Пхеньяна, Трамп назвал послание «замечательным» и «очень интересным».

Кроме того, глава Соединенных Штатов подтвердил готовность встретиться с Ким Чен Ыном 12 июня. «Мы будем встречаться 12 июня в Сингапуре», - сказал американский лидер.

Однако, по словам Трампа, его страна не собирается ничего подписывать в ходе саммита США-КНДР. По его мнению, одной встречей в Сингапуре все равно все не ограничится. «Речь идет о процессе, мы не планируем прибывать и подписывать что-то 12 июня. Мы планируем запустить процесс», - цитирует президента Соединенных Штатов Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Ким Чен Ын написал Трампу письмо. Как отмечалось, это послание должен привезти в Вашингтон генерал Ким Ен Чхоль. По данным американских СМИ, в письме северокорейский лидер сообщил о своей заинтересованности в саммите США-КНДР.

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