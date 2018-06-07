Путин: новый состав правительства является оптимальным

СЕГОДНЯ 12:22 2018-06-07T12:29:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый состав правительства России является оптимальный, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии".

«Моя точка зрения — тот план развития, о необходимости реализации которого мы говорим последние несколько лет, он готовился прежним составом правительство на протяжении минимум полутора лет. Если бы мы привели новых людей, то минимум два года понадобилось бы на то, чтобы сформировать решения», - заявил Путин.

Он отметил, что сосав кабмина был обновлен за счет привлеченных лиц, но костяк остался прежним.

«Мною было принято решение — чтобы правительство было обновлено за счет новых людей, но хорошо подготовленных, но необходимо было оставить тех, кто готовил решения для прорывного развития нашей страны. Я думаю, что у нас оптимальный состав правительства», - подытожил глава государства.

Следите за онлайн-трансляцией "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным на нашем сайте.