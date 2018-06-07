2018-06-07T01:15:08+03:00
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным 7 июня 2018 года: онлайн-трансляция выступления президента

Прямая линия 7 июня 2018 года с президентом пройдет под знаком цифровизации: Путин и россияне приготовят губернаторам Зеленую флэшку
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments3
Путин в прямом эфире будет переадресовывать вопросы из регионов их непосредственным руководителямПутин в прямом эфире будет переадресовывать вопросы из регионов их непосредственным руководителямФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

"Прямая линия с Владимиром Путиным" накануне эфира собрала уже почти два миллиона обращений. И в этом году цифровизация постигла и этот формат - причем с обеих сторон.

Прямая линия с Владимиром Путиным.Президент отвечает на вопросы россиян в прямом эфире в 16-й раз

В студии, откуда президент выйдет на связь со страной, не будет больше зрителей. Две сотни кресел убрали, чтобы сосредоточиться на экранах, куда будут выводиться обращения граждан. Более того предусмотрена и обратная связь - Путин в прямом эфире будет переадресовывать вопросы из регионов их непосредственным руководителям, которым рекомендовано во время Прямой линии находиться на рабочих местах, пить валидол и переживать 7 июня 2018.

Жители России тоже совершили качественный скачок и теперь не ограничиваются просто звонками, а активно присылают видео-обращения, иллюстрируя свои претензии к власти с протокольной безжалостностью. Если уж дорога разбомблена, то это видно невооруженным глазом, а если на стенах плесень, то факт налицо. Не исключено, что тем губернаторам, до которых в четверг не дойдет очередь в прямом эфире, вместе с Зеленой папкой с жалобами теперь будут вручать еще и Зеленую флэшку с видео-пруфами.

Прямая линия с Владимиром Путиным 7 июня 2018.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прямую линию с Владимиром Путиным начальники смотрят с телефоном в руке и валидолом в кармане

Накануне «Прямой линии с Владимиром Путиным»-2018 «Комсомолка» вспомнила предыдущие и узнала, чем эта будет от них отличаться (подробности)

«Я дозвонился Путину»: как изменилась жизнь героев Прямой линии-2017 за год

В Находке продолжают воевать с угольным смогом, а Нягань расселяет городки строительных вагончиков (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Прямая линия с Владимиром Путиным 2018»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СМИРНОВ

 
Читайте также
Новости 24
СМИ: Трамп в беседе с Трюдо обвинил Канаду в поджоге Белого дома
Трамп на саммите G7 в Канаде собирается поговорить с Трюдо и Макроном
В Одессе избили американского певца Билла Уоррена
В новом испанском правительства Санчеса большинство постов заняли женщины
Трамп: NAFTA и ВТО – это «бедствие» для Америки
Источник сообщил, что Козак и нефтяники согласовали параметры налогового маневра
В ЦИК назвали доклад БДИПЧ о выборах президента России не во всем объективным
Вице-спикер Рады сообщила, что Киев передал Москве список осужденных россиян для обмена
Киевский горсовет пригрозил отключить коммуникации "Нафтогазу"
Центробанк не исключает сохранения санкций в отношении России до 2022 года
Депутат сообщила, что Минэкономразвития готовит «блок непопулярных решений»
«Даже не мечтайте»: Поклонская прокомментировала идею Ефремова отдать Украине Крымский мост
«Идти в клуб друзей Америки не имеет смысла»: Пушков прокомментировал заявление Меркель о возвращении РФ в G8
В Москве огонь с кровли Дома педагогической книги перекинулся на крышу соседнего дома
Совбез ООН принял заявление по Украине
В Болгарии арестовали россиянина по запросу РФ
После проверок пожарной безопасности в России закрыли около 400 торговых центров
В центре Лондона произошел пожар на крыше гостиницы
Сердюкова приняли в состав бюро Союза машиностроителей России
СМИ сообщили, что США косвенно признали неисправности у истребителей пятого поколения F-35
Министры Франции, Германии, Британии и ЕС предупредили США, что санкции помешают сохранить ядерную сделку с Ираном