2018-06-07T14:50:53+03:00
Политика

Путин о реновации в Москве: вокруг программы было много споров, но основные вопросы уже сняты

Глава государства в этот четверг, 7 июня, отвечает на вопросы жителей страны
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы граждан во время «Прямой линии», прокомментировал реновацию в Москве. Как заверил глава государства, он знает обо всех спорах вокруг этой программы.

«Это масштабный проект. Почти миллион человек вовлечен в эту программу. В ближайшие несколько лет на эти цели предусмотрено 400 миллиардов рублей. Я знаю обо всех спорах, вопросах к властям. Но к настоящему времени основные озабоченности сняты, программа начала реализовываться», - сказал российский лидер.

После этого на связь со студией вышел мэр Москвы Сергей Собянин. В частности, он поблагодарил президента за принятие федерального закона о реновации. «Мы выпустили все необходимые нормативно-правовые акты, обеспечили финансирование реализации первого этапа программы», - заметил градоначальник, добавив, что уже началось строительство на 250 стартовых площадках.

Президент же, в свою очередь, призвал не оставлять без внимания вопрос жилья и в других регионах.

Напомним, в четверг, 7 июня, в 12:00 мск стартовала «Прямая линия с Владимиром Путиным». Это специальная программа, во время которой глава нашего государства отвечает на интересующие россиян вопросы.

Причем сбор вопросов продолжится до окончания передачи. Единый номер для бесплатных звонков по России: 8-800-200-40-40. Написать президенту, прикрепив текст и видео, можно и через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Еще один канал связи - SMS и MMS: сообщения принимаются на номер 0–40–40. Кроме того, обращение можно направить и через сайт или официальное мобильное приложение «Москва - Путину».

СЛЕДИТЕ ЗА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЕЙ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ» НА САЙТЕ KP.RU

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