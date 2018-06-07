2018-06-07T15:53:55+03:00
Политика

Путин: повышение зарплат бюджетников не должно быть временным

Президент России общается с россиянами в прямом эфире
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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В ходе "Прямой линии" президент России Владимир Путин заявил, что повышение зарплат сотрудников бюджетной сферы не должно носить временный характер.

К главе государства обратился преподаватель из Якутии, который рассказал, что его зарплата была повышена с 1 января 2018 года, но в апреле этого года понизилась.

"Я уже обращал внимание, что достигнутые показатели по зарплатам в бюджетной сфере должны быть сохранены и преумножены. То, что вы говорите, связано с началом нового бюджетного года. Но я предупреждал об этом коллег. Хочу еще раз обратить внимание на это руководителей регионов", - ответил Путин.

Он подчеркнул, что попросит руководителей соответствующих ведомств проанализировать ситуацию и доложить обстановку. Исполняющий обязанности губернатора республики Саха (Якутия) пообещал разобраться в ситуации.

Следите за онлайн-трансляцией "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным на нашем сайте.

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