2018-06-07T16:50:59+03:00
Политика

Путин: мы в состоянии осуществить прорыв, если будем вместе

Президент России общался с жителями страны в прямом эфире больше четырех часов
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments24
Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне в состоянии осуществить прорыв, если будут вместе.

В финале "Прямой линии", которая продолжалась больше четырех часов, главе государства задали вопрос о том, что нужно сказать россиянам, чтобы мобилизовать их для необходимого стране рывка.

"Я знаю, что когда мы говорим о прорыве, то и на экспертом уровне и на уровне обсуждения вспоминем задачи, которые стояли в 30-е и 50-е годы. В первом и втором случае шла речь о выживании страны. В современных условиях нам нет необходимости прибегать к крайним мерам", - сказал президент.

При этом он подчеркнул, что прорыв стране необходим.

"Если мы отстанем в своем технологическом развитии, если не сможем обеспечить темпы роста экономики и внедрение новых технологий, если не сможем связать страну линиями связи и новыми дорогами, если не будем уделять внимание вопросам здравоохранения, тоы можем безвозвратно отстать", - напомнил глава государства.

По словам Путина, Россия может добиться того самого прорыва.

"Для того, чтобы добиться результатов в сегодняшних условиях, нам нужно максимально раскрепостить людей. Это могут сделать только свободные люди. Мы в состоянии решить эту задачу и мы сделаем это, если будем вместе", - подытожил президент.

Как проходила "Прямая линия" Владимира Путина - смотрите в онлайн-трансляции.

Еще больше материалов по теме: «Прямая линия с Владимиром Путиным 2018»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Президент Афганистана объявил о временном перемирии с талибами
В МВФ обеспокоены отставкой главы Минфина Украины
ФАС возбудила несколько дел по факту повышения цен на бензин‍
Макрон надеется отговорить Трампа от ведения "торговых войн"
"Контрпродуктивно": Путин высказался об инсценировке убийства Бабченко
Программа правительства Пашиняна была утверждена парламентом Армении
Неизвестный протаранил ворота посольства США в Южной Корее
Британским лордам запретили дремать во время дебатов в парламенте
Турция отвергла американское требование не покупать у России ЗРС С-400
Умер Виктор Толмачев - один из создателей самолетов Ан-124 и Ан-225
Раскрыт неожиданный эффект от употребления кофе
Четыре бронемашины НАТО столкнулись в Литве
В Верховной Раде Украины заявили о потере контроля над Одессой
Украина намерена снять ограничения на прямые поставки оружия в страну
Швеция одобрила строительство Северного потока-2 в своей части Балтийского моря
"Газпром" не отдаст "Нафтогазу" $2,6 млрд до рассмотрения апелляции
Аваков: операция по возвращению Донбасса должна быть полицейской
Путин рассказал, с кем из мировых лидеров он на «ты», и о своем преемнике
Путин пообещал помочь с получением российского гражданства пострадавшей в Алеппо женщине