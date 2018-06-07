Путин: мы в состоянии осуществить прорыв, если будем вместе

СЕГОДНЯ 16:50 2018-06-07T16:50:59+03:00

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Президент России Владимир Путин заявил, что россияне в состоянии осуществить прорыв, если будут вместе.

В финале "Прямой линии", которая продолжалась больше четырех часов, главе государства задали вопрос о том, что нужно сказать россиянам, чтобы мобилизовать их для необходимого стране рывка.

"Я знаю, что когда мы говорим о прорыве, то и на экспертом уровне и на уровне обсуждения вспоминем задачи, которые стояли в 30-е и 50-е годы. В первом и втором случае шла речь о выживании страны. В современных условиях нам нет необходимости прибегать к крайним мерам", - сказал президент.

При этом он подчеркнул, что прорыв стране необходим.

"Если мы отстанем в своем технологическом развитии, если не сможем обеспечить темпы роста экономики и внедрение новых технологий, если не сможем связать страну линиями связи и новыми дорогами, если не будем уделять внимание вопросам здравоохранения, тоы можем безвозвратно отстать", - напомнил глава государства.

По словам Путина, Россия может добиться того самого прорыва.

"Для того, чтобы добиться результатов в сегодняшних условиях, нам нужно максимально раскрепостить людей. Это могут сделать только свободные люди. Мы в состоянии решить эту задачу и мы сделаем это, если будем вместе", - подытожил президент.

Как проходила "Прямая линия" Владимира Путина - смотрите в онлайн-трансляции.