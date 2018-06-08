2018-06-08T01:15:32+03:00
Наука

NASA обнаружило древнее органическое соединение на Марсе

Ученые полагают, что эта находка может подтвердить существование древней жизни на Красной планете
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
На Марсе обнаружены древние органические молекулыНа Марсе обнаружены древние органические молекулыФото: NASA
Изменить размер текста:

На Марсе обнаружены «жесткие» органические молекулы, а также сезонные колебания уровней метана в атмосфере. Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Специалисты управления считают, что находка может свидетельствовать о существовании на Красной планете древней жизни и пригодной для нее атмосферы. При этом отмечается, что пока неясно, какое происхождение имеют обнаруженные органические молекулы.

«Есть ли признаки жизни на Марсе? Мы не знаем, но эти результаты говорят нам, что мы на правильном пути», – уверен ведущий научный сотрудник исследовательской программы NASA «Марс Майкл Майер.

Возраст пород, в которых их нашли - три миллиарда лет. Речь идет о соединениях, содержащих углерод, называются также тиофен и толуол. По словам ученых, есть очевидные свидетельства того, что в далеком прошлом марсианский климат позволял жидкой воде собираться на поверхности, и миллиарды лет назад водное озеро в Кратере Гейл содержало все необходимые для жизни компоненты, говорится на сайте NASA.

Также ученые наблюдали в течение трех марсианских лет (около шести земных лет) сезонные изменения содержания метана в атмосфере Марса. Они полагают, что газ могут генерировать каменные породы, но исключать органическое его происхождение тоже нельзя.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Эрдоган рассказал о планах Турции послать в космос своего астронавта
Погода в Москве на 8 июня 2018 года: ожидается до 17 градусов тепла
Александр Овечкин назван самым ценным игроком Кубка Стэнли
Около 10 тысяч многодетных семей смогут взять ипотеку под 6%
Овечкин, Кузнецов и Орлов стали обладателями Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз»
Число жертв извержения вулкана в Гватемале выросло до 109 человек
Киселев: Вышинскому создают образ комиссара с наганом
В Турции могут отменить режим ЧП после досрочных выборов
Трамп обвинил Францию и Канаду в высоких торговых пошлинах для США
Игроки российской сборной получат по €15 тысяч за каждую победу в матчах ЧМ-18
Глава МИД Турции: Западные страны начали забывать о Крыме
СМИ: Австрия готова провести у себя встречу Путина с Трампом
Помпео: США усилят санкции против КНДР в случае провала переговоров
«Газпром» обжаловал арест своего имущества «Нафтогазом» в суде Швейцарии
Северный поток-2 получил разрешение прокладывать газопровод по суше
Автор фильмов о допинге в российском спорте получил высшую награду ФРГ
Правительство Италии готово обсуждать статус Крыма
Трамп: Для денуклеаризации Корейского полуострова потребуется не одна встреча
Пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить спустя два дня
Порошенко будет приглашен на июльский саммит НАТО
Путин высказал свое мнение о скандале вокруг депутата Слуцкого
Трамп решил пока не вводить новые санкции против КНДР
"На удивление жестко": Прилепин оценил ответ Путина на его вопрос про Донбасс
Китайская ZTE заплатит $1 млрд за возвращение на американский рынок
Минфин предложил повысить экспортные пошлины на топливо до 90%
Здание СК РФ в Москве проверяют на наличие взрывных устройств
Турчинов рассказал о преимуществе Крымского моста для России
"Прямая линия с Владимиром Путиным" в соцсетях: зафиксировано более 820 тысяч сообщений