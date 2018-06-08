NASA обнаружило древнее органическое соединение на Марсе

СЕГОДНЯ 01:15 2018-06-08T01:15:32+03:00

Ученые полагают, что эта находка может подтвердить существование древней жизни на Красной планете

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На Марсе обнаружены «жесткие» органические молекулы, а также сезонные колебания уровней метана в атмосфере. Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Специалисты управления считают, что находка может свидетельствовать о существовании на Красной планете древней жизни и пригодной для нее атмосферы. При этом отмечается, что пока неясно, какое происхождение имеют обнаруженные органические молекулы.

«Есть ли признаки жизни на Марсе? Мы не знаем, но эти результаты говорят нам, что мы на правильном пути», – уверен ведущий научный сотрудник исследовательской программы NASA «Марс Майкл Майер.

Возраст пород, в которых их нашли - три миллиарда лет. Речь идет о соединениях, содержащих углерод, называются также тиофен и толуол. По словам ученых, есть очевидные свидетельства того, что в далеком прошлом марсианский климат позволял жидкой воде собираться на поверхности, и миллиарды лет назад водное озеро в Кратере Гейл содержало все необходимые для жизни компоненты, говорится на сайте NASA.

Также ученые наблюдали в течение трех марсианских лет (около шести земных лет) сезонные изменения содержания метана в атмосфере Марса. Они полагают, что газ могут генерировать каменные породы, но исключать органическое его происхождение тоже нельзя.