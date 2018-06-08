2018-06-08T02:34:03+03:00
Политика

СМИ: Австрия готова провести у себя встречу Путина с Трампом

Глава РФ обратился с таким предложением к австрийскому Канцлеру во время визита в Вену
Юлия ДИВЕЕВА
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Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в Вене этим летомВстреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в Вене этим летомФото: REUTERS
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Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти в Австрии. Об этом сообщил источник в совете нацбезопасности Соединенных Штатов газете TheWall Street Journal.

Как пишет издание, с такой инициативой российский лидер обратился к австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу во время официального визита в Вену. Теперь Белый дом размышляет об этом предложении.

«Австрийцы выразили нам свою готовность принять встречу президентов Трампа и Путина. И хотя два лидера ранее обсуждали возможность организации встречи, пока нам нечего сообщить», — цитирует The Wall Street Journal свой источник в совете нацбезопасности США.

Второй источник из Европы подтвердил газете, что переговоры лидеров двух стран действительно возможно будет проводиться в Вене этим летом.

Как писал сайт kp.ru, в Белом доме обсуждают возможность проведения двусторонних переговоров на высшем уровне США-Россия. Американский посол в РФ Джон Хантсман вылетал в Вашингтон по вопросу организации этого саммита.

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