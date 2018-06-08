СМИ: Австрия готова провести у себя встречу Путина с Трампом
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти в Австрии. Об этом сообщил источник в совете нацбезопасности Соединенных Штатов газете TheWall Street Journal.
Как пишет издание, с такой инициативой российский лидер обратился к австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу во время официального визита в Вену. Теперь Белый дом размышляет об этом предложении.
«Австрийцы выразили нам свою готовность принять встречу президентов Трампа и Путина. И хотя два лидера ранее обсуждали возможность организации встречи, пока нам нечего сообщить», — цитирует The Wall Street Journal свой источник в совете нацбезопасности США.
Второй источник из Европы подтвердил газете, что переговоры лидеров двух стран действительно возможно будет проводиться в Вене этим летом.
Как писал сайт kp.ru, в Белом доме обсуждают возможность проведения двусторонних переговоров на высшем уровне США-Россия. Американский посол в РФ Джон Хантсман вылетал в Вашингтон по вопросу организации этого саммита.