Игроки российской сборной получат по €15 тысяч за каждую победу в матчах ЧМ-18

СЕГОДНЯ 03:35 2018-06-08T03:35:38+03:00

Премия за ничью составит €7,5 тысяч, а за проигрыш нашим футболистам выплаты не предусмотрены

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Премиальные футболистам сборной России за победы в Чемпионате мира-2018 составят 15 тысяч евро. Премии полагаются всем, кого включат в заявку на игру

Как сообщает портал «Чемпионат», выплаты предусмотрены и за ничьи – по 7,5 тысяч евро. Кроме того, в случае выхода российской команды из группы и дальнейшего ее движения в турнирной таблице, будет задействована система бонусов. А вот за проигрыши наши футболисты не получат ничего.

Такая схема премирования действует с момента назначения Станислава Черчесова на должность главного тренера команды. Члены сборной уже получили в качестве премий за участие в товарищеских матчах в сумме 2 миллиона 745 тысяч евро.

Напомним, наша команда попала в одну группу с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Встреча с СА состоится 14 июня в Москве на стадионе «Лужники». Матч Россия-Египет запланирован на 19 июня и пройдет в Сан-Петербурге. С уругвайцами наши футболисты встретятся в Самаре на 25 июня.