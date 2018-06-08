Овечкин, Кузнецов и Орлов стали обладателями Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз»
Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» стал обладателем кубка Стэнли. В четверг в Лас-Вегасе состоялся пятый матч финальной серии плей-офф. Команда хозяев «Вегас Голден Найтс» уступила гостям со счетом 4:3. Таким образом «Вашингтон» выиграли серию - 4-1.
Российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов в составе «Кэпиталз» впервые стали обладателями Кубка Стэнли. Для Овечкина это 13 сезон в НХЛ, у его товарищей по команде – шестой и пятый соответственно, передает ТАСС.
В этом матче Кузнецов отметился голевой передачей, а Овечкин - шайбой в воротах соперников. Это был его 15 гол в чемпионате.
Ранее сайт kp.ru рассказывал, что 4 июня Егений Кузнецов был официально назван второй звездой очередного игрового дня в Национальной хоккейной лиге. В четвертом поединке против «Вегас Голден Найтс» он сделал 4 голевых передачи. Его команда победила со счетом 6:2 и повела в финальной серии со счетом 3:1.