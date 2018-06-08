Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление России и Китая

СЕГОДНЯ 13:25 2018-06-08T13:25:22+03:00

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В пятницу, 8 июня, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление РФ и Китая. Российский лидер прибыл в Пекин утром.

В результате переговоров было подписано соглашение между кабминами двух стран о международном автомобильном сообщении, меморандум о взаимопонимании между Минэкономразвития РФ и госкомитетом Китая по укреплении инвестиционного взаимодействия.

Также Россия и Китай подписали совместное заявление Минэкономразвития и министерства коммерции КНР о совместном технико-экономическом обосновании соглашения об евразийском экономическом партнерстве и другие документы, включая меморандум о взаимопонимании между "Роскосмосом" и Китайской национальной космической администрацией. Соглашение о научном сотрудничестве между Российской академией наук и Китайской академией наук подписали Росатом и Госагентство Китая, передает РИА Новости.

Визит Путина в Пекин продлится до 10 июня. Затем российский президент вместе с Си Цзиньпином отправится в Тяньцзинь на товарищеский матч юных хоккеистов, а также примет участие в саммите ШОС в Циндао.