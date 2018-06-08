2018-06-08T10:34:52+03:00
Политика

Путин прибыл в Пекин на переговоры с руководством Китая

После визита в Пекин президент России примет участие в саммите ШОС 9-10 июня в Циндао
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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В пятницу, 8 июня, президент России Владимир Путин прибыл в Пекин, где проведет переговоры с руководством Китая. Запланирована встреча российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином, в результате которой они подпишут совместное заявление.

Ожидается, что лидеры двух стран заключат несколько межгосударственных и коммерческих двусторонних документов, включающих взаимодействие в торговле, энергетике, космосе, защите интеллектуальной собственности и других областях. Об этом ранее рассказывал журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

Также Путин планирует провести переговоры с премьером государственного совета Китая Ли Кэцяном и главой постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

После визита в Пекин Путин примет участие в саммите ШОС, который состоится 9-10 июня в Циндао, передает РИА Новости.

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