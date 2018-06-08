Путин прибыл в Пекин на переговоры с руководством Китая
В пятницу, 8 июня, президент России Владимир Путин прибыл в Пекин, где проведет переговоры с руководством Китая. Запланирована встреча российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином, в результате которой они подпишут совместное заявление.
Ожидается, что лидеры двух стран заключат несколько межгосударственных и коммерческих двусторонних документов, включающих взаимодействие в торговле, энергетике, космосе, защите интеллектуальной собственности и других областях. Об этом ранее рассказывал журналистам помощник президента Юрий Ушаков.
Также Путин планирует провести переговоры с премьером государственного совета Китая Ли Кэцяном и главой постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.
После визита в Пекин Путин примет участие в саммите ШОС, который состоится 9-10 июня в Циндао, передает РИА Новости.