2018-06-08T14:18:14+03:00
Экономика

Греф заявил, что с 9 июня Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Ипотечная ставка для зарплатных клиентов составят 9,1%, для всех остальных — 9,4%
Екатерина БОЛГОВА
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Глава Сбербанка Герман ГрефГлава Сбербанка Герман ГрефФото: Тимур ХАНОВ
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Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что с 9 июня текущего года банк снижает ставки по ипотеке.

«Хотел бы воспользоваться сегодняшним собранием для того, чтобы анонсировать приятную меру. С завтрашнего дня Сбербанк снижает ставки по ипотеке», - сказал Греф на годовом собрании акционеров в пятницу, 8 июня.

По его словам, базовая ипотечная ставка для зарплатных клиентов будет снижена до 9,1%, для всех остальных — до 9,4%.

В пресс-релизе Сбербанка отмечается, снижение базовой ставки и промо-акция будут действовать при выдаче ипотечных кредитов на покупку жилья на первичном рынке. Максимальный размер снижения составляет 0,9 процентного пункта.

"Диапазон снижения базовых ставок составит 0,3-0,5 п.п. в зависимости от категории клиента, в итоге базовые ставки опустятся до 7,1-9,5% при условии страхования жизни и подтверждения дохода. Промо-акция позволит получить дополнительный дисконт к базовым ставкам в размере 0,4 п.п. для кредитов с суммой от 3,8 миллиона рублей. С учетом акции диапазон ставок составит 6,7-9,1% при условии страхования жизни и подтверждения дохода", — говорится в сообщении банка.

Срок действия акции - до 31 августа 2018 года.

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